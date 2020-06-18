Роскомнадзор разблокирует Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято благодаря готовности мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров поддержал предложение разблокировать приложение на территории России. По словам Дурова, его компания никогда не приветствовала проявления экстремизма и терроризма.

В апреле текущего года депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram. Парламентарии отметили, что мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минкомсвязи рассказали об использовании Telegram

— Дуров поддержал предложение депутатов разблокировать Telegram в России