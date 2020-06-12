Власти Турции назвали Twitter «пропагандистcкой машиной» после блокировки аккаунтов

Директор по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун раскритиковал Twitter за блокировку более семи тысяч турецких аккаунтов, которые якобы распространяли информацию, которая была выгодна властям.

Блокировка учетных записей свидетельствует, что Twitter является не просто социальной сетью, а «пропагандистской машиной с определенными политическими и идеологическими наклонностями», заявил Алтун.

При этом, по его словам, утверждения Twitter о том, что заблокированные аккаунты контролировались властями Турции с целью поддержки действующего президента Тайипа Эрдогана, не соответствуют действительности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Twitter заблокировал более тысячи российских аккаунтов по подозрению в пропаганде

— Это пропаганда: Twitter блокирует тысячи аккаунтов из РФ и КНР