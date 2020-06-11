Стали известны подробности иска Lynwood к Nginx в американском суде

Сайт CNews рассказал, как бывший ИТ-директор «Рамблера» Александр Коротков «сдал» владельцам компании основателей Nginx.



Согласно публикации, судящаяся в Калифорнии с корпорацией F5 Networks по делу о принадлежности ПО для управления веб-сервером Nginx компания Lynwood утверждает, что истина об основателях Nginx стала известна лишь в 2019 году от Александра Короткова, который в 2007-2009 годах был ИТ-директором «Рамблера». Ответчиками по иску также являются основатели Nginx и экс-сотрудники компании Игорь Сысоев и Максим Коновалов, несколько других лиц, а также фонды Runa Capital и Eventure Capital.



Коротков открыл истцу свою переписку с основателями Nginx, которую сами они якобы уничтожили. Из нее следует, что еще в 2010 году Сысоев собирался создать в Калифорнии стартап для продвижения Nginx и привлечения инвесторов.



Lynwood заявляет в иске, что Сысоев создавал Nginx в рамках выполнения своих рабочих обязанностей, используя инфраструктуру (сервера, сотрудников и др.) компании. Задачей Сысоева было разрабатывать Nginx и тестировать это ПО на серверах «Рамблера», утверждается в иске. По данным Lynwood, еще в 2006 году в рассылке Nginx Сысоев сам признал, что данное первоначально разрабатывалось не для массового использования, а для компании с целью замены использовавшегося до той поры ПО Apache. Истец также отмечает, что до 2011 года все коммиты (фиксация изменения в коде ПО) Ngnix на репозиториях Github и Mercurial выкладывал лично Сысоев. Время, когда размещались данные коммиты, являлось его рабочим временем по Москве.



Само решение Сысоева открыть исходный код Nginx не было согласовано с компанией, настаивает истец.



Lynwood обращает внимание, что в рабочие обязанности Коновалова входила оценка перспективности тех или иных продуктов по шкале «1» и «5». Отвечая в 2011 году на запрос своих коллег относительно того, какие программные продукты принадлежат «Рамблеру», Коновалов не стал говорить о правах компании на Nginx, а самому продукту дал наиболее низкую оценку – «1». Но одновременно в переписке с Сысоевым Коновалов говорил о перспективах привлечь в Nginx порядка $30 млн и продать всю компанию за $100 млн.



В начале 2011 года Коновалов и Сысоев, работая еще в «Рамблере», стали обсуждать с инвестиционными фондами возможность создания отдельной компании для продвижения Nginx. Lynwood утверждает в иске, что эти фонды знали о правах компании на Nginx. Фонды познакомили создателей Nginx с партнером юридической фирмы Greenberg, Whitcombe & Takeuchi Леонардом Грайвером, который помогал им в регистрации отдельной компании.



Lynwood уверена, согласно иску, что F5 Networks, покупая в 2019 году Nginx, также знала о правах «Рамблера» на данный продукт.



Сысоев не ответил на запрос CNews. Ранее он говорил, что работал в компании в качестве системного администратора, и разработка ПО не входила его рабочие обязанности.