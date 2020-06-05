Билл Гейтс ответил на теории о «чипировании» человечества

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на теории о «чипировании» людей через прививки от коронавируса нового типа. Свою позицию он высказал в интервью «Би-би-си».

«Меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий - обо мне», – отметил бизнесмен.

Гейтс пояснил, что, говоря о необходимости фиксировать данные о прошедших вакцинацию, он имел в виду регистрацию в добровольном порядке.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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