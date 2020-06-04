Дуров поддержал предложение депутатов разблокировать Telegram в России

Основатель Telegram Павел Дуров поддержал предложение депутатов от «Справедливой России» разблокировать приложение на территории России. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте.

Предприниматель напомнил, что мессенджер заблокировали «под эгидой борьбы с терроризмом» в 2018 году.

По словам Дурова, его компания никогда не приветствовала проявления экстремизма и терроризма. И сейчас она активно с ними борется.

«Командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно», — подчеркнул бизнесмен, отметив, что эти механизмы не нарушают тайну переписки.

Кроме того, по мнению Дурова, многим пользователям удобнее использовать именно Telegram.

Ранее депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram.

По мнению парламентариев, мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.

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