Сотрудники Facebook устроят забастовку из-за несогласия с Цукербергом

Некоторые сотрудники компании Facebook планируют проведение виртуальной забастовки из-за отказа генерального директора Марка Цукерберга удалить публикации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

Сотрудники компании не будут работать в течение всего дня забастовки, отметил источник. Он добавил, что в соответствии с поручением отдела кадров, в отношении участников забастовки не должны приниматься никакие ответные меры.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг отказался удалять публикации Дональда Трампа о возможной отправке сил Национальной гвардии в Миннеаполис, где люди вышли на улицы после убийства полицейским чернокожего мужчины.

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