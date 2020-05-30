Электронную систему учета туристов создают в Крыму

Электронная система учета и регистрации туристов будет создана в Крыму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение министерства внутренней политики, информации и связи региона.

Система будет основана на использовании портала госуслуг или специально созданного программного обеспечения, указано в сообщении. Отмечается, что новая система позволит обеспечить безопасный отдых в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, а также даст возможность фиксировать реальный поток туристов и географию их размещения.

По последней информации, в России выявлено 396 575 случаев COVID-19, из них 4 555 — с летальным исходом. Выздоровели 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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