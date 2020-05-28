Twitter призвали переехать в Германию из-за конфликта с Трампом

Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек призвал американскую компанию Twitter перебраться в Германию после того, как президент США Дональд Трамп подверг критике руководство этой социальной сети. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, немецкий чиновник направил соответствующее приглашение создателю соцсети Джеку Дорси.

По словам Ярзомбека, в ФРГ Дорси и его компания «будут свободны в критике правительства, а также борьбе» с фейковыми новостями.

«У нас есть отличная экосистема для стартапов и технологичных компаний, ваша компания отлично впишется, и я открою любые двери для вас», — написал Ярзомбек.

Ранее Трамп пригрозил закрыть или ограничить работу соцсетей после кого, как Twitter определил его посты как недостоверные.

До этого под несколькими постами Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появился автоматический призыв проверить факты. Голубой восклицательный знак социальной сети «Посмотрите факты о голосовании по почте» размещен сразу под двумя сообщениями Трампа по этой теме. Если нажать на надпись, то пользователь переходит к статье Politico с заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

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