Названы новые сферы применения роботов после пандемии

Член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов рассказал «Газете.Ru», что после пандемии в некоторых сферах откроются новые возможности применения роботов.

Прежде всего, это касается медицины, гостиничного дела и сферы общественного питания, подчеркнул эксперт.

«Перспективы использования роботов действительно есть. И в первую очередь, как показала борьба с коронавирусом, перспективы использования на особо опасных территориях и объектах, например, в «красных зонах» госпиталей. Роботы могут принести таблетки, измерить температуру или давление у больных, провести дезинфекцию помещений, да и в целом обеспечить безопасность персонала, сократив их контакты с зараженными», — пояснил он.

Куликов добавил, что роботы также могут выполнять функции администраторов в гостиницах и официантов.

«Если говорить о других отраслях, то роботы пригодятся в гостиничном деле. Можно автоматизировать регистрацию постояльцев. Робот на стойке регистрации вполне может встречать и проверять гостей. Ну и в сфере общественного питания, в кафе могут какие-то функции выполнять», — заключил эксперт.

Ранее робот-курьер от «Яндекса» начал работать в Сколкове. Робот перевозит между зданиями документы и посылки, а задания он получает через специальную программу.