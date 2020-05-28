В Индонезии хакеры похитили персональные данные 1,3 миллиона госслужащих
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Неизвестные похитили персональные данные порядка 1,3 миллиона государственных служащих, передает газета The Jakarta Post.
По данным издания, личная информация госслужащих хранилась в системе индонезийского министерства культуры и образования.
Хакеры получили доступ к именам, номерам удостоверений личности, домашним адресам, сведениям о родителях и другой персональной информации, рассказал
консультант по вопросам кибербезопасности Тэгу Априанто.
По мнению экспертов, одной из причин участившихся подобных инцидентов стал перевод работы в дистанционный формат.
В связи с этим в конце апреля Минобороны страны запретило использовать в служебных целях платформу онлайн-конференций Zoom, объяснили это угрозами национальной безопасности.