Трамп угрожает закрыть соцсети после скандала с Twitter

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть или ограничить работу социальных сетей после кого, как Twitter обозначил его посты как фейковые, сообщает Bloomberg.

«Республиканцы считают, что социальные медиа-платформы заглушают голоса консерваторов. Мы будем строго регулировать или закрывать их, но не позволим этому произойти», — заявил Трамп.

Агентство в свою очередь усомнилось в возможности Трампа регулировать социальные сети в виду того, что государство не обладает подобными полномочиями.

Ранее Twitter обозначил записи Трампа на своей странице как неправдивые и призвал проверить факты. Посты были посвящены возможным фальсификациям при использовании голосования по почте в США.

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