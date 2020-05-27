Коронавирус нашли у двух сотрудников предприятия «Роскосмоса» под Красноярском

Медики в городе Железногорске в Красноярском крае обнаружили коронавирус у двух сотрудников компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. М.Ф. Решетнева», входящей в Роскосмос. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу компании.

«По результатам проведенных тестов у двух сотрудников ИСС выявлен COVID-19. В связи с этим на предприятии принимаются усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса», — сказали в пресс-службе.

По информации представителя предприятия, из-за происшествия остановлена работа двух цехов. Все помещения закрыты на полную дезинфекцию.

Компания «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева» занимается производством российских спутников и компонентов к ним.

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