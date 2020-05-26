Шадаев рассказал, что будет с личными данными после отмены цифровых пропусков
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что будет с персональными данными после отмены цифровых пропусков в ряде регионов страны. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, все персональные данные, используемые при оформлении цифровых пропусков, удалят из государственных систем после их отмены.
В условиях пандемии коронавируса во избежание его распространения в ряде регионов России был введен пропускной режим.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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