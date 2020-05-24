В руководстве ФРГ предостерегли пользователей от использования Zoom

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Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег немецких пользователей от использования приложения для проведения видеоконференций Zoom из-за отсутствия в нем сквозного шифрования, сообщает газета Handelsblatt.

«В настоящий момент нет сквозного шифрования. Это значит: содержание бесед лежит незашифрованным на сервере провайдера. Поэтому такая форма коммуникации не рекомендуется, когда речь идет о личных данных», — сказал Кельбер.

По его словам, проблемы с безопасностью у Zoom являются очевидными. Он посоветовал пользователям переходить на другие платформы и выразил сожаление, что многие жители ФРГ предпочитают известные предложения «из соображений удобства», даже если они ненадежно защищены.

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