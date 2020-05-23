WSJ: Трамп хочет создать комиссию для рассмотрения жалоб о предвзятости соцсетей

Президент США Дональд Трамп изучает возможность создания комиссии, которая займется рассмотрением жалоб на предвзятое отношение к консерваторам в соцсетях. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Как рассказали источники, планы по созданию комиссии, которая будет рассматривать обвинения в предвзятости и цензуре в интернете, в Белом доме по-прежнему обсуждаются.

Согласно данным издания, администрация президента США также может просить федеральные органы устраивать подобные проверки.

Ранее Трамп заявил, что радикальные левые стали полностью контролировать «Facebook, Instagram, Twitter и Google», и Белый дом работает над тем, чтобы исправить ситуацию.