Эксперт: релиз GTA 6 состоится осенью следующего года

Выход на рынок продолжения популярной игровой франшизы GTA 6 может состояться уже осенью 2021 года, рассказал «Газете.Ru» директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

«Крупный представитель игровой индустрии Take Two Interactive Software уверенно завершил 2020 фискальный год и продемонстрировал более сильные результаты за январь-март, чем предполагал консенсус аналитиков. Позитивные ожидания в значительной степени уже были учтены в котировках акций, которые выросли на 8% за последние два дня. Часть инвесторов ожидала выход игры GTA 6 в следующие 12 месяцев, но менеджмент дал понять, что релиз состоится позднее», — заявил Меркулов.

Генеральный директор Take Two Interactive Штраус Зельник заявил о том, что пандемия не окажет влияния на график выпуска новых игр. Тем не менее, 2021 фискальный год компании, заканчивающийся в марте того же календарного года, не будет насыщен важными релизами.

«Слухи о том, что продолжение знаменитой серии игр Grand Theft Auto может появиться на рынке до марта 2021 года, не оправдались. Штраус Зельник ясно дал понять, что громких релизов стоит ожидать в 2022 фискальном году, поэтому мы полагаем, что GTA 6 появится на рынке осенью следующего года», — считает эксперт.

Отмечается, что франшиза GTA является самой продаваемой серией в США за последнее десятилетие, поэтому релиз новой части станет подарком как для фанатов, так и для инвесторов.