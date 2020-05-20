ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис банковских услуг в онлайн-формате

Банк России и Минкомсвязь запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ЦБ.

Теперь россияне смогут предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать банковские услуги дистанционно. Этой функцией можно воспользоваться через личный кабинет Единого портала госуслуг.

В проекте уже участвуют 20 банков и 4 страховые компании.

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