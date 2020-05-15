Помпео анонсировал новые ограничения в отношении Huawei

США продолжат вводить ограничительные меры в отношении китайской компании Huawei, говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео.

Американская сторона намерена продолжить ограничивать большую часть экспорта для Huawei и ее филиалов, подчеркнул Помпео. Он добавил, что компания является «инструментом Коммунистической партии Китая» и представляет угрозу неприкосновенности частной жизни граждан США.

14 мая президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о продлении запрета американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование от Huawei. Впервые указ был подписан главой государства в 2019 году, причиной запрета стали подозрения Huawei в сборе конфиденциальных данных.

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