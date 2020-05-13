Меркель: кража данных почты офиса «причиняет боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что серьезно восприняла информацию о причастности российского хакера к атаке на бундестаг и ее офис в парламенте. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это делает мне больно, скажу честно», — сказала она.

Канцлер также положительно оценила расследование федеральной прокуратуры, которое привело к выдаче ордера на арест конкретного человека.

Меркель отметила, что имеются серьезные улики, указывающие на причастие России к данному инциденту. Она также добавила, что ежедневно пытается работать над улучшением отношений с российской стороной, однако подобные ситуации являются «неприемлемыми».

До этого издание Spiegel сообщило, что во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.

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