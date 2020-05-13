Самоизоляция повысила популярность киберспорта

Вынужденная самоизоляция из-за пандемии коронавируса повысила интерес людей к киберспорту. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель правления Федерации компьютерного спорта России Эмин Антонян.

По его словам, во время карантина люди стали чаще играть в компьютерные игры, а также смотреть киберспортивные соревнования, которые заменяют отмененные спортивные турниры.

«Я рассчитываю, что за период самоизоляции киберспорт станет более привычен широкой общественности и будет вызывать гораздо меньше удивления или непонимания. В том числе, за счет виртуальных соревнований по реальным видам спорта – гоночным симуляторам и киберфутболу», — пояснил Антонян.

Он добавил, что киберспортивные площадки привлекают все больше внимания со стороны крупных инвесторов. После пандемии эта сфера станет еще более привлекательным направлением для инвестиций.

«Очевидно, что представители бизнес-индустрии продолжат инвестировать в киберспорт – как на случай подобных форс-мажоров, так и в целом как в перспективную платформу коммуникации с потребителями», — заключил эксперт.

Ранее Московская Федерация компьютерного спорта и Федерация шахмат объявили о старте проекта «Московский киберспорт», призванного поддержать жителей города во время самоизоляции.