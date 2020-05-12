Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON (Telegram Open Network). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON», — написал он.
Дуров заявил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram.
Причиной отказа от проекта он назвал противодействие со стороны властей США.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дуров проиграл: в США запретили выпуск криптовалюты Telegram