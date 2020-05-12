Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON (Telegram Open Network). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON», — написал он.

Дуров заявил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram.

Причиной отказа от проекта он назвал противодействие со стороны властей США.

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