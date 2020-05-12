Пандемия определила главную профессию будущего

Профессия программиста будет одной из самых популярных на рынке труда в ближайшие 30 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.

«Перспективы у этой специальности постоянно растут. Это одна из самых перспективных профессий ближайших 20-30 лет точно. Ее можно назвать профессией будущего. Именно эти специалисты будут двигать человечество вперед», — сказал он.

Бакунов добавил, что массовый переход на удаленную работу, вызванный пандемией коронавируса, привел к фундаментальному сдвигу в IT-сфере.

«Пандемия показала, что программисты могут хорошо работать удаленно. В связи с этим у людей, которые живут в отдаленных регионах и малых городах, появилось больше шансов на хорошую работу в серьезных компаниях, — это фундаментальный сдвиг. Раньше крупные компании были сосредоточены в больших городах, сейчас можно из любой деревни подключаться к большим проектам», — подчеркнул эксперт.

Ранее ученые спрогнозировали, что после окончания пандемии заработная плата вырастет у работников IT-сферы, поскольку многие компании предпочтут перейти на удаленную работу.