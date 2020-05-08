Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году

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Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Об этом сообщает издание Spiegel.

По данным издания, хакерскую атаку реконструировали федеральное ведомство уголовной полиции (BKA), федеральное управление по информационной безопасности, а также частная фирма из Карлсруэ.

Именно им удалось обнаружить, что произошло копирование ящиков.

Пока неизвестно, украли хакеры всю информацию или какую-то часть.

Уточняется, что речь идет об информации из парламентского офиса Меркель, а не из ведомства канцлера, где находится крайне важная и частично засекреченная информация.

При этом Spiegel утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией, но никаких доказательств не приводит.

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