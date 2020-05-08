Facebook разрешит сотрудникам работать дистанционно до конца 2020 года

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Американская компании Facebook разрешит своим сотрудникам работать дистанционно вне офиса до конца 2020 года. Об этом информирует телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что речь идет о сотрудниках, которые могут выполнять свою работу удаленно.

При этом Facebook намерен открыть большинство своих офисов 6 июля.

Пока не сообщается, каких именно сотрудников попросят выйти в офис.

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