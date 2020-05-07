Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США. Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину.

«США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты», — написал Дуров.

Первой причиной Дуров называет то, что США – это жесткое полицейское государство, второй — недоступное здравоохранение, третьей — ограниченность культурной жизни (в частности, в Кремниевой долине), четвертой — посредственное среднее образование, пятой — высокие налоги.

Также Дуров отметил дороговизну разработки и ведения высокотехнологического бизнеса. По его мнению, намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии, так как работа программистов там дешевле.

В заключении он отметил, что США имеет слабые перспективы рынка в XXI веке. По его словам, самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины. В пример Дуров привел созданный им Telegram, а также TikTok.

Сам Дуров эмигрировал из России в 2014 году. С тех пор он скрывает место жительства и часто переезжает.

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