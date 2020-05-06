Песков считает, что информация в Telegram-каналах не заслуживает внимания

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация, которую публикуют в Telegram-каналах, не заслуживает внимания, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается Telegram-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что делать выводы на основе информации из Telegram-каналов – это «чрезвычайно непрофессионально».

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