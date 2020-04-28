В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Мессенджер WhatsApp увеличил лимит пользователей групповых звонков в два раза, сообщается в блоге компании.
Теперь до 8 человек могут общаться в рамках групповых звонков. Ранее такая функция была доступна только в тестовых версиях приложения.
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видео- беседы, отмечается в сообщении компании.
В мире на данный момент зарегистрировано более 3,1 млн случаев заражения, умерли более 214 тыс. человек, вылечились 944 тыс.
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