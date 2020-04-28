В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/735/13039735/Depositphotos_168473500_l-2015-pic905-895x505-64748.jpg">

Мессенджер WhatsApp увеличил лимит пользователей групповых звонков в два раза, сообщается в блоге компании.

Теперь до 8 человек могут общаться в рамках групповых звонков. Ранее такая функция была доступна только в тестовых версиях приложения.

Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видео- беседы, отмечается в сообщении компании.

В мире на данный момент зарегистрировано более 3,1 млн случаев заражения, умерли более 214 тыс. человек, вылечились 944 тыс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москва будет использовать искусственный интеллект в диагностике коронавируса

— «Люди будут бояться»: Гейтс описал завершение пандемии — Жертва эпидемии: Apple переносит выход iPhone 12