«Ъ»: в России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов по IMEI

В середине 2021 года в России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов по заводском номеру (IMEI). Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке связи.

Издание сообщает, что сейчас законопроект находится на согласовании в Администрации президента России, после чего его могут внести на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что данная мера должна помочь бороться с кражами и ограничить непрямые поставки смартфонов.

В статье указывается, что законодательная инициатива предусматривает бесплатную регистрацию для тех гаджетов, которые уже находятся в пользовании в стране на момент вступления документа в силу. При этом регистрация для всех новых мобильных телефонов будет уже платной.

Как отмечается в материале, регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их зарубежных поставщиков. Это же требование будет обязательным для граждан России, купивших устройство за рубежом самостоятельно.