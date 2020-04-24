Facebook запускает продукт для групповых видеозвонков

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Компания Facebook запускает продукт Messenger Rooms, предназначенный для совершения групповых видеозвонков. Об этом сообщается на сайте компании.

С использованием Rooms пользователи смогут создавать не имеющие лимита по времени видеоконференции на 50 человек, говорится в сообщении. Отмечается, что создавать такие конференции можно будет через Facebook или Messenger. Кроме того, такую функцию планируется внедрить в Instagram, WhatsApp и Portal.

Причиной запуска нового продукта стал рост потребности пользователей в видеозвонках на фоне ограничений из-за распространения коронавируса нового типа, указано в заявлении.

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