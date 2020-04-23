В Москве индекс самоизоляции поднялся до 4,5

23 апреля москвичи находятся дома — индекс самоизоляции достиг отметки в 4,5 (22:10 по мск), следует из данных Яндекса.

«На улице почти никого», — следует из статистики.

Максимальное значение индекса — 5,0, показывающее, что на улицах пусто.

До 1 мая москвичи обязаны не покидать место жительство без необходимости. С 15 апреля для передвижения по городу на личном или общественнном транспорте нужно оформлять пропуска.

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