В Москве индекс самоизоляции поднялся до 4,5
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23 апреля москвичи находятся дома — индекс самоизоляции достиг отметки в 4,5 (22:10 по мск), следует из данных Яндекса.
«На улице почти никого», — следует из статистики.
Максимальное значение индекса — 5,0, показывающее, что на улицах пусто.
До 1 мая москвичи обязаны не покидать место жительство без необходимости. С 15 апреля для передвижения по городу на личном или общественнном транспорте нужно оформлять пропуска.
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