Захарова раскритиковала чешские СМИ за вбросы о «российских кибератаках»
Москва считает лживыми вбросами сообщения чешских СМИ о якобы организации Россией кибератак на сектор энергетики и объекты здравоохранения страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, в Чехии развернулось несколько информационных кампаний антироссийской направленности. Они наносят удар по двусторонним отношениям.
В частности, в ряде чешских СМИ появлялись бездоказательные данные о том, что Россия якобы организовала кибератаки на объекты страны. Захарова назвали их лживыми вбросами.
«Мы рассматриваем эти лживые вбросы как очередной этап развернутой на Западе нечистоплотной работы по шельмованию России», — цитирует дипломата РИА «Новости».
Она призвала, чтобы чешская сторона показала России факты кибератак, если такие действительно имеются, а не действовать путем утечек.
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