Захарова раскритиковала чешские СМИ за вбросы о «российских кибератаках»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/786/12890786/RIAN_6118140.HR-pic905-895x505-91313.jpg">

Москва считает лживыми вбросами сообщения чешских СМИ о якобы организации Россией кибератак на сектор энергетики и объекты здравоохранения страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, в Чехии развернулось несколько информационных кампаний антироссийской направленности. Они наносят удар по двусторонним отношениям.

В частности, в ряде чешских СМИ появлялись бездоказательные данные о том, что Россия якобы организовала кибератаки на объекты страны. Захарова назвали их лживыми вбросами.

«Мы рассматриваем эти лживые вбросы как очередной этап развернутой на Западе нечистоплотной работы по шельмованию России», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Она призвала, чтобы чешская сторона показала России факты кибератак, если такие действительно имеются, а не действовать путем утечек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Захарова: США не передали России данные о кибератаках вопреки просьбе Лаврова

— МИД Грузии обвинило Россию в кибератаках на грузинские сайты

— МИД России назвал «политическим вбросом» обвинения в кибератаках на Грузию