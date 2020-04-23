В Кремле заявили, что не влияют на редакционные дела СМИ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не влияет на редакционные дела СМИ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Так от ответил на вопрос, откуда новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров мог получать распоряжения об ограничениях.

«Я не знаю, от кого он мог получать такие рекомендации. Мы не можем никак комментировать редакционную политику. Мы не может это делать – влезать в редакционные дела того или иного СМИ. Мы заинтересованы в том, чтобы на нашем информационном рынке продолжали действовать классные, очень талантливые издания с талантливым коллективом», — сказал Песков.

Ранее журналисты издания пожаловались, что исполняющий обязанности главного редактора Андрей Шмаров запретил публиковать ряд материалов, в том числе на основе опросов «Левада-центра».