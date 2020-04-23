Представляющий интересы Telegram адвокат объяснил, как суд может разблокировать мессенджер

Юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов, представляющей интересы Telegram в России, рекомендовал отменить блокировку мессенджера в связи c новыми обстоятельствами дела.

«Я бы рекомендовал отменить решение Таганского районного суда о запрете сервиса в связи с вновь открывшимися обстоятельствами - исключительной важностью Telegram для информирования граждан о мерах, принимаемых для борьбы с эпидемией», — пояснил адвокат «Газете.Ru».

Гайнутдинов предположил, что изменение отношения властей к мессенджеру может быть связано с тем, что Telegram так и не удалось заблокировать.

«Несмотря на все усилия, власти так и не смогли его толком заблокировать, а аудитория сервиса в России продолжает расти. Теперь властям, хотят они этого или не хотят, приходится использовать его, потому что это самый удобный и массовый способ информировать граждан», — заключил он.

Ранее депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили премьер-министру РФ и главе Минкомсвязи законопроект о прекращении блокировок Telegram.

По мнению парламентариев, мессенджер является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе.

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