Правительство Петербурга контролирует самоизоляцию граждан с помощью беспилотника

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Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга используют беспилотник с установленным громкоговорителем для информирования граждан о необходимости соблюдать режим самоизоляции, а также для фиксации правонарушений на видеокамеру, сообщает РИА «Новости».

«По словам спасателей, по сравнению с пешим патрулированием, практика использования беспилотника более продуктивна. Возможно, действует эффект неожиданности и схожести с фантастическими художественными произведениями», — говорится в сообщении комитета.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время аппарат патрулирует береговую линию Финского залива в Курортном районе, где обычно любят отдыхать горожане. В дальнейшем власти планируют запускать подобные беспилотники и в других районах города.

На данный момент в Санкт-Петербурге подтверждено 2 267 случаев COVID-19, выздоровели 296 человек, 14 – погибли.

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