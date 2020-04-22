Госдума планирует принять закон об удаленном сборе биометрических данных

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Госдума в мае рассмотрит закон о возможности удаленной идентификации биометрических данных, что позволит гражданам получать государственные услуги в упрощенном порядке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.

«Я рассчитываю, что в мае мы его примем, чтобы создать возможности для граждан получать разные виды услуг: государственные, муниципальные, образовательные и даже финансовые», — сказал он.

По словам Аксакова, данные будут считывать с помощью специального приложение от «Ростелекома». Это поможет россиянам получать некоторые виды услуг удаленно или проходить регистрацию на экзамены в упрощенном порядке.

Парламентарии в настоящее время уже внесли соответствующий законопроект в Госдуму, информация о документе появилась в базе данных нижней палаты парламента.

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