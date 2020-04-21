Мошенники создали фейковый сайт ФСИН для сбора «штрафов» за нарушение самоизоляции
Генеральная прокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать доступ к созданному мошенниками фейковому сайту Федеральной службы исполнения наказаний, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По данным ведомства, на фейковом ресурсе было опубликовано недостоверное сообщение о начислении пользователю штрафа в размере 2,5 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции, при этом оплатить штраф предлагалось онлайн на сайте.
Данный ресурс не связан с официальным сайтом службы, кроме того, ФСИН не занимается взысканием штрафов по административным делам, подчеркивает Генпрокуратура.
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