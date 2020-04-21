Мошенники создали фейковый сайт ФСИН для сбора «штрафов» за нарушение самоизоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/890/12771890/Depositphotos_169374346_l-2015-pic905-895x505-97595.jpg">

Генеральная прокуратура России обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать доступ к созданному мошенниками фейковому сайту Федеральной службы исполнения наказаний, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По данным ведомства, на фейковом ресурсе было опубликовано недостоверное сообщение о начислении пользователю штрафа в размере 2,5 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции, при этом оплатить штраф предлагалось онлайн на сайте.

Данный ресурс не связан с официальным сайтом службы, кроме того, ФСИН не занимается взысканием штрафов по административным делам, подчеркивает Генпрокуратура.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РФ возбуждено первое уголовное дело против иноагента из-за фейка о COVID-19

— СК завел дело о фейке о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции»

— Генпрокуратура выявила фейки о сотнях погибших от коронавируса