В Москве за выходные видеокамеры зафиксировали 55 нарушителей карантина
В Москве камеры видеонаблюдения за выходные обнаружили 55 нарушителей карантина, пишет ТАСС со ссылкой на начальника городского главконтроля Евгения Данчикова.
«Все они (нарушители и проживающие с ними) подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьезной опасности соседей и окружающих», — сказал Данчиков.
Сообщается, что нарушители принудительно доставлены в обсервационные центры.
В России коронавирусом заразились 47 тысяч, скончались 405 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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