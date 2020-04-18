Защита попросила об освобождении осужденного в США Мартышева

Защита осужденного в Соединенных Штатах россиянина Юрия Мартышева, обвиняемого в кибермошенничестве, подала прошение об его освобождении в связи с опасением за его здоровье в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката гражданина России Алексея Тарасова.

По словам защитника, у Мартышева есть проблемы с легкими, и он боится, что коронавирус может его настигнуть.

«Если вирус настигнет его, у него будут серьезные осложнения», — добавил адвокат.

Он напомнил, что Мартышев отбыл более половины своего тюремного срока, в связи с этим защита просит Бюро тюрем США сократить срок заключения.

В марте Мартышев в ходе заседания суда признал себя виновным по двум пунктам компьютерного мошенничества из четырех.

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