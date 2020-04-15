Россиян призвали изучать условия конфиденциальности при установке приложений

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В Роскачестве призвали россиян обязательно изучать политику конфиденциальности приложений, перед тем, как установить их. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Роскачество напоминает: перед использованием любого сервиса внимательно изучайте его политику конфиденциальности, а не слепо соглашайтесь с ней, как делают большинство пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что особенно внимательно стоит изучить часть, которая касается собираемых и передаваемых данных.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, от сервиса стоит, по возможности, отказаться, если объем вышеуказанных данных кажется излишним. Отмечается, что нужно обратить внимание на перечень данных, передаваемых третьим лицам – посредникам и партнерам компании-разработчика.

Куканов считает, что наиболее важные пункты пользовательского соглашения должны быть сформулированы простым и доступным языком, это повысит доверие пользователей.

Кроме того, стоит обратить внимание на то, какие разрешения запрашивает приложение. Например, если приложение «Фонарик» запрашивает доступ к контактам, фотогалерее или микрофону, это должно насторожить.

В Роскачестве предупреждают, что стоит давать разрешения только на те запросы приложений, которые действительно необходимы.