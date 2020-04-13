В сети обнаружили торгующих спецпропусками в Москве мошенников

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Специалисты обнаружили ряд мошеннических сайтов и Telegram-каналов, на которых продавались справки-пропуска на период изоляции в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Group-IB, которая занимается предотвращением кибератак.

В компании подтвердили, что мошеннические сайты продолжают появляться. Один из таких ресурсов злоумышленники создали 9 апреля. Они предлагали изготовить пропуска без анкет и заявлений за 3 тыс. — 4,5 тыс. руб. В Telegram-каналах стоимость пропусков варьируется от 3 тыс. до 5,5 тыс. руб.

«Все подобные сервисы – мошеннические», — добавили в Group-IB.

Россияне, решившие воспользоваться сайтами и каналами, могут не только потерять денежные средства, но и оказаться должниками микрокредитных организаций, так как они отправляют копии своих паспортов.

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