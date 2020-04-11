Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин

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Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений.

Как отмечается, данные сообщения рассылались через смс и мессенджеры. При этом в уведомлении указывались личные данные получателя.

Одно из таких сообщений было отправлено 10 апреля. В нем говорилось, что якобы по постановлению ФСИН и под угрозой возбуждения уголовного дела необходимо выплатить штраф, сделав перевод на номер абонента из Красноярского края.

При попытке совершить звонок, делался перевод на фиктивную справочную службу МВД РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции. За сам факт нарушения горожанами установлен штраф в 4 тыс. руб., за повторное нарушение — 5 тыс. руб.

По последним данным, в России выявлено 13 584 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 1,7 млн.

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