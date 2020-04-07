Аргентина начала печатать маски на 3D-принтере

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В Аргентине Национальный университет города Матанса начал печатать маски на 3D-принтерах на фоне распространения коронавируса, пишет агентство CTyS-UNLaM.

По информации СМИ, что одна маска изготавливается за полтора часа. Всего в институте уже «напечатали» 720 масок и доставили их в восемь больниц. Отмечается, что планируются поставки еще в 12 медучреждений.

Университет наладил систему для производства таких масок из преподавателей и студентов, у которых есть 3D-принтеры дома.

В Аргентине коронавирусом заразились 1628, скончались 56 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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