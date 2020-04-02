Специалисты предупредили о резком росте числа «коронавирусных» кибератак

Эксклюзив

Пандемия коронавируса спровоцировала резкий рост числа кибератак. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Check Point.

По данным аналитиков, в период с января по март 2020 года активность кибермошенников снизилась на 17%, однако затем произошел новый всплеск активности.

За последние две недели число кибератак возросло с нескольких сотен до 5 тыс. в день. Каждый день совершается более 2 тыс. атак.

Специалисты предупредили, что потенциальную опасность представляют сайты с упоминанием в домене слов «corona» или «covid», а также файлы, в названии которых упоминается коронавирус.

По данным Check Point, с января было зарегистрировано в общей сложности 51 тыс. доменов, связанных с коронавирусом. При этом 84% всех атак были спровоцированы фишинговыми сайтами.

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