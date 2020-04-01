Российский суд впервые рассмотрел дело по видеосвязи в WhatsApp

В Свердловской области суд впервые в истории России провел заседание по видеосвязи в мессенджере WhatsApp. Об этом рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, судья рассмотрела по видеосвязи дело об административном правонарушении в отношении предпринимателя, чье кафе работало во время карантина.

После рассмотрения суд вынес решение: деятельность кафе запрещена на 45 дней.

«Судья Невьянского городского суда Свердловской области рассмотрела с помощью видеозвонка по WhatsApp дело», — цитирует Чикова ТАСС.

Во многих российских регионах введен карантин из-за ситуации с коронавирусом. Всего в настоящее время в стране зарегистрировано 2777 заболевших, погибли после заражения COVID-19 уже 24 человека, а выздоровели — 190.

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