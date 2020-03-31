ВОЗ запускает в Viber чат-бот о COVID-19 более чем на 20 языках

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила в мессенджере Viber чат-бот о COVID-19, который будет доступен более чем на 20 языках, передает РИА «Новости».

Чат-бот уже доступен на английском, арабском и русском.

«В нем освещаются часто задаваемые вопросы и актуальные события, связанные с пандемией. Раздел «Последние новости» обновляется одновременно с сайтом ВОЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чат-бот является бесплатным и доступен миллионам пользователей по всему миру. В ближайшие дни он будет доступен более чем на 20 языках.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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