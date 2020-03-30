В России разработали новый комбинезон от коронавируса за 2 тысячи рублей

Госкорпорация «Ростех» объявила о разработке нового защитного комбинезона, останавливающего коронавирус. Об этом сообщили на официальном сайте корпорации.

По данным корпорации, стоимость костюма в розничной торговле составит около 2 тысяч рублей. Сообщается, что дочерняя компания «Росхимзащита» уже приступила к производству изделий. Разработка будет доступна как для физических лиц, так и для специализированных служб. Вес костюма составляет около 500 граммов без респиратора и перчаток.

«Инновационный материал костюма отличается повышенной прочностью – он не истирается, не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации», — заявляют в Ростехе.

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