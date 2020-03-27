Apple совместно с Белым домом создают приложение «COVID-19»

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Компания Apple Inc и Белый дом официально объявили, что работают над созданием приложения и веб-сайта под названием «COVID-19», сообщает Reuters.

В приложении пользователям будут задавать вопросы о симптомах коронавируса и факторах риска, а затем предоставлять соответствующие рекомендации. Также в приложении будут прописаны ответы на часто задаваемые вопросы о коронавирусной инфекции.

В Apple заявили, что не будут собирать ответы пользователей. Известно, что сайт будет доступен пользователям ПК с ОС Windows, а приложение — для телефонов на различных платформах.

По последним данным, число заболевших вирусом в мире превысило 574 тыс. человек, при этом вылечились почти 130 тыс. человек, а 26 369 – погибли.

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