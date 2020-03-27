BlaBlaCar временно прекращает работу в России из-за коронавируса
Сервис поиска попутчиков в сфере пассажирских автоперевозок Blablacar перестанет работать в России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС рассказали в компании.
Приостановка деятельности произойдет в ночь с 29 на 30 марта. В компании отметили, что такие меры связаны с распространением пандемии COVID-19 в России и в мире.
Дата возобновления работы Blablacar не называется.
В России коронавирусом уже заразились более тысячи человек, при этом вылечиться смогли 45, трое погибли. Накануне сервис объявил, что по той же причине приостанавливает работу в Москве.
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