СМИ: Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

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Корпорация Apple может отложить выпуск смартфонов iPhone 5G в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

По их данным, Apple готовит почву для возможного переноса сроков выпуска первой линейки iPhone 5G, так как пандемия COVID-19 угрожает глобальному спросу и нарушает график разработки продуктов компании.

Перенос выпуска возможен на несколько месяцев, утверждают источники, отметив, что руководство компании примет окончательное решение не позднее мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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