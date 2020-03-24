В Москве заработал сервис для виртуального общения с животными из приютов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/955/12405955/Depositphotos_34909067_l-2015-pic905-895x505-2758.jpg">

В Москве заработал сервис «Виртуальный хозяин» для общения с животными из приютов во время карантина, пишет РИА «Новости».

Пользователи могут прочитать о животном, сделать пожертвование или подарок, а также понаблюдать за питомцем в реальном времени.

При желании полюбившееся животное можно забрать домой после карантина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Монастырь под Тулой выбросил животных из приюта, объяснив исчезновение «чудом»

— Американцы стали чаще брать кошек и собак из приюта из-за карантина