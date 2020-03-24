В Москве заработал сервис для виртуального общения с животными из приютов
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В Москве заработал сервис «Виртуальный хозяин» для общения с животными из приютов во время карантина, пишет РИА «Новости».
Пользователи могут прочитать о животном, сделать пожертвование или подарок, а также понаблюдать за питомцем в реальном времени.
При желании полюбившееся животное можно забрать домой после карантина.
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