В Москве заработал сервис для виртуального общения с животными из приютов

В Москве заработал сервис «Виртуальный хозяин» для общения с животными из приютов во время карантина, пишет РИА «Новости».

Пользователи могут прочитать о животном, сделать пожертвование или подарок, а также понаблюдать за питомцем в реальном времени.

При желании полюбившееся животное можно забрать домой после карантина.

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